L'estació de Lles introdueix al Pirineu el pagament amb moneda virtual catalana

Una usuària compra el forfet per a esquí de fons a Lles amb el telèfon fent una transacció amb croats arxiu particular

Ja és possible utilitzar la nova moneda virtual catalana, el croat, per pagar alguns serveis al Pirineu. L'estació d'esquí nòrdic de Lles ha introduït al mercat local l'ús d'aquesta moneda com una triple aposta: el progrés virtual, el foment de l'economia catalana i la comoditat de pagament per un mitjà que no requereix portar diners a sobre ni comporta comissions bancàries. Per pagar el forfet en croats cal registrar-se al sistema econòmic a través d'una pàgina web o la seva aplicació per a dispositius mòbils i obtenir capital en aquesta moneda. A la caseta de l'estació d'esquí es pot fer el pagament del forfet amb el telèfon mòbil. Si bé encara no és un mitjà de pagament molt estès, cada dia d'aquesta temporada, principalment els caps de setmana, algun esquiador ha comprat el forfet amb croats. El forfet d'adult, que costa 12 euros, val 25 croats.

El responsable de la introducció del pagament amb croats a Lles és l'economista i soci de la mateixa estació, Àngel Gironès, el qual ha remarcat que es tracta d'una bona iniciativa perquè «a la llarga les criptomonedes, com el bitcoin o ara el croat, revolucionaran els mercats perquè els bancs centrals estan condemnats a desaparèixer». El croat és una moneda alternativa catalana que pren el nom d'una antiga moneda que va ser d'ús corrent a Catalu-nya durant 600 anys entre els segles XII i XVIII. Gironès ha argumentat que «es tracta d'una moneda molt social perquè la fa el poble a mesura que li dóna credibilitat i la utilitza... ara, a més, amb el que estem vivint al nostre país és el moment d'apostar-hi i fer-la pujar de valor».

A l'aplicació, descarregable a croat.cat, es pot omplir un moneder i amb els primers croats es pot fer el pagament amb l'aplicació del telèfon. Hi ha diferents formes d'obtenir croats: fer feines que computin a la cadena de comptabilitat de la moneda, que és pública i oberta. Totes les transaccions es van registrant, de manera anònima, a la cadena. D'aquesta manera, cada dia es creen croats a mesura que es fan transaccions. Així, es pot tenir croats independentment de si es té euros, o qualsevol altra moneda, als bancs, i aviat es podrà canviar una moneda per una altra, segons Gironès. L'economista ha argumentat que «el gran avantatge del croat és que és anònim, segur, molt social perquè depèn del teu col·lectiu i totalment descentralitzat, perquè no depèn de cap banc central». Al Pirineu també hi ha un advocat a la Seu d'Urgell que accepta croats.