La nit del Trinxat congrega un miler de comensals i una botifarrada del sector sobiranista

Puigcerdà ho té tot a punt per celebrar aquest dissabte al vespre una nova edició de la Festa del Trinxat. Com ha passat en els últims anys, la gala ha revifat amb un públic més jove i una proposta organitzativa més esbojarrada, la qual cosa, segons apunten des de l'Ajuntament, ha ajudat a recuperar els gairebé mil comensals. En aquesta 23a edició, l'ambient polític no tan sols es viurà a les taules presidencials sinó també a l'exterior. Confirmada l'assistència de representants polítics de les formacions espanyolistes, els sectors sobiranistes de la comarca s'han activat per celebrar a la mateixa hora una botifarrada popular. Els organitzadors asseguren que la concentració reunirà més d'un centenar de persones davant del Poliesportiu de Puigcerdà per protestar davant els polítics unionistes. Amb aquest acte, promogut a través de les xarxes socials, les bases sobiranistes volen que no es normalitzi la situació actual, amb presos polítics, repressió policial i el president Puigdemont, entre d'altres, a l'exili. A l'interior del Poliesportiu, la Festa del Trinxat posarà el focus de manera especial en els nous corrents gastronòmics, que, a càrrec de l'entitat Cuina Pirinenca, proposarà un menú d'autor per acompanyar el plat de col.