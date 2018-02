Uns 200 sobiranistes s'han concentrat a les portes de la Festa del Trinxat per escridassar la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas.

L'Ajuntament aquest any ha anul·lat els actes institucionals, de manera que Arrimadas ha entrat al sopar com a ciutadana i sense ser rebuda oficialment per les autoritats locals.

A dins, la cap de Cs ha criticat Torrent per l'episodi amb el món judicial.