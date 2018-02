Bellver ofereix la formació de «Créixer en família», sobre afectivitat

Bellver de Cerdanya acollirà entre els mesos d'abril i maig una nova proposta de formació dirigida als pares de nens d'entre dos i sis anys. La proposta, organitzada dins el programa «Créixer en família» del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, pretén donar eines als pares en els diversos vessants que afecten l'educació i la relació amb els seus fills. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bellver, les sessions es faran al centre cívic Les escoles velles de Bellver els sis dilluns que van del 9 d'abril al 14 de maig, a les 8 del vespre. Les sessions, amb una durada aproximada de dues hores, tractaran temàtiques com ara l'afecte, l'autonomia, l'autoritat, la resolució de con?ictes, les responsabilitats en l'àmbit domèstic, el lleure i l'entorn o el paper educatiu de l'escola, segons han enumerat els organitzadors. Així, tal com han definit des del mateix departament, el programa «Créixer en família» proposa «cicles de tallers on els pares i les mares re?exionaran i intercanviaran vivències sobre l'educació dels seus ?lls i ?lles, guiats per un professional expert que els orientarà, els reforçarà i els donarà eines per a la criança positiva». Les inscripcions són gratuïtes i cal fer-les a l'ajuntament de Bellver.