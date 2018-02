Ger no pot cobrir el torrent que creua el poble i l'alcalde avisa que és perillós

Veïns i Ajuntament de Ger han denunciat que per culpa de la manca de subvencions no es pot urbanitzar el torrent de les Valls, també conegut com a torrent del Coforn, que creua el nucli urbà i provoca situacions de perill quan plou molt i es desborda. El consistori té a punt el projecte i les autoritzacions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) des del 2015, però no troba enlloc els 220.000 euros per executar l'obra. L'alcalde, Alfons Casamajó (PDeCat), ha alertat que no és tan sols una qüestió d'urbanisme sinó també de seguretat. Fa uns anys una torrentada es va emportar un vehicle amb el conductor a l'interior, que finalment va poder saltar.

Es tracta d'una obra molt important per al municipi, segons ha remarcat Casamajó. De fet és l'últim carrer del nucli urbà que queda sense asfaltar. Quan, el 2015, tot semblava a punt per poder-se urbanitzar, les retallades en subvencions com ara el Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) van deixar l'Ajuntament sense recursos, fins al punt que ha d'anar renovant cada any l'autorització de l'ACA sota el perill que li caduqui. Casamajó s'ha mostrat confiat que tard o d'hora podrà trobar alguna línia d'ajudes públiques que permetin arreglar definitivament el vial. Actualment les actuacions es limiten a la cobertura provisional amb sauló després d'episodis de pluja.

La situació és viscuda amb especial preocupació pels veïns del carrer, que no tenen cap altre punt d'accés a les seves cases i quan el torrent baixa ple d'aigua no poden entrar ni sortir. Així ho ha denunciat Marc Ribot: «ha arribat a un punt que no sabem a quina porta trucar perquè s'executi l'obra, aquest projecte sempre queda aparcat». Ribot ha explicat que ha parlat amb l'Ajuntament i la Diputació i que ha arribat a un cul-de-sac en què totes les administracions neguen les solucions: «Segons em diuen, els diners no arriben enlloc per fer les obres... mentrestant, quan plou molt el carrer desapareix i s'emporta els cotxes, nosaltres quedem a dins o fora de casa perquè no s'hi pot accedir». Els veïns també es queixen que després de les pluges o de nevades com les d'aquest hivern, el carrer es converteix en un fangar que evidencia la diferència amb la resta de vials del poble, que estan asfaltats. Al carrer, el tram que s'ha d'urbanitzar fa 300 metres, i hi viuen sis famílies. Els caps de setmana el nombre de veïns es multiplica amb l'arribada dels segons residents.