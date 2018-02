El brot de gastroenteritis de la Cerdanya ja afecta 346 menors i 11 adults

Pla general de l´edifici on hi ha el restaurant de Masella.

El brot de gastroenteritits aguda detectat dimecres passat a la Cerdanya ja ha afectat a 357 persones, que s'allotjaven en diferents establiments hotelers de la comarca. 346 d'aquests afectats són menors d'entre 8 i 14 anys, mentre que 11 són professors de 8 escoles de Catalunya (3 del Gironès, 3 de Barcelona Sud i dues del Barcelonès Nord), però també hi ha un grup d'escolars francesos. A més, des de Salut Pública s'ha confirmat, després de les anàlisis practicades, que el brot es va originar per Norovirus en un establiment de restauració de l'estació de La Masella. Tant Salut Pública com l'empresa afectada ja han pres totes les mesures cautelars de prevenció i higiene corresponents.

Tots els afectats estaven duent a terme activitats d'esquí i de muntanya a la zona de la Cerdanya quan es van manifestar els símptomes, majoritàriament vòmits, nàusees i dolor abdominal. Només en alguns casos també es va donar febre i diarrea. Tots els afectats van ser atesos en centres d'atenció primària i d'atenció continuada i cap d'ells va requerir ingrés hospitalari.