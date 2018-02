El Trinxat viu la nit més polititzada amb molta presència policial

La 23a edició de la Festa del Trinxat, que no tenia comicis a tocar com en altres anys i que l'Ajuntament de Puigcerdà va intentar despolititzar des de les setmanes prèvies no convidant presidents dels grups parlamentaris, va resultar ser l'edició més polititzada i, sobretot, la més policial.

L'anunci de la líder de Ciutadans Inés Arrimadas d'assistir a la festa en qualitat de ciutadana i la rèplica de les bases sobiranistes de la vall convocant una botifarrada va derivar en una operació policial que va blindar el poliesportiu de Puigcerdà, on es van concentrar prop d'un miler de comensals. Les reunions de balanç en dictaminaran el nombre final. Des de mitja tarda, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra van bloquejar els accessos al poliesportiu per controlar els prop de 300 manifestants, que finalment van rebre Arrimadas amb crits de «Llibertat». Al sopar també hi havia presència de la Policia Local, agents de seguretat privada i de policies nacionals de paisà.

Ja a dins, Arrimadas va qüestionar la decisió de l'Ajuntament de no rebre polítics d'àmbit nacional i va qualificar d'intolerants els manifestants que, segons el seu criteri, no la volien deixar participar en el sopar. Després de criticar també el president del Parlament per no representar «tots els catalans» en els actes oficial, va considerar que el rei d'Espanya sí que parla en representació de tots els espanyols quan parla del procés.

Per la seva banda, l'alcalde, Albert Piñeira, va criticar Arrimadas i el seu partit per haver polititzat la Festa del Trinxat no respectant la decisió del consistori de no convidar representants polítics d'àmbit nacional. En aquest sentit, Piñeira també va lamentar que no pogués convidar consellers de la Generalitat, de la qual cosa va responsabilitzar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Piñeira va assegurar que la decisió de despolititzar la Festa del Trinxat és una opció estratègica del seu equip de govern per fer-la més popular i, així, consolidar la recuperació de la cita, que fa pocs anys va ser del voltants dels 500 comensals.