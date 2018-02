Bellver ofereix formació als pares sobre l'adolescència

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha convocat un curs per a pares i mares de joves d'entre dotze i setze anys, és a dir els períodes coneguts com la preadolescència i l'adolescència. El curs forma part del programa «Créixer en família» i es farà durant sis dilluns a partir del 9 d'abril fins al 14 de maig, a partir de les vuit del vespre al Centre Cívic les Escoles Velles. La formació, de dues hores per sessió, donarà eines per afrontar els problemes relacionals propis de l'edat dels fills. Segons han explicat els organitzadors, s'hi analitzarà l'afecte, l'autonomia, l'autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l'àmbit domèstic, el lleure i l'entorn, i el paper de l'escola. Les inscripcions, gratuïtes, es poden fer a l'ajuntament de Bellver.