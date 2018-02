El Museu Cerdà posa el nom d'Oriol Mercadal a les sales d'història local

L'Ajuntament de Puigcerdà ha fet oficial un projecte que tenia sobre la taula des del traspàs de qui va ser director del Museu Cerdà, Oriol Mercadal: batejar amb el seu nom la planta baixa de l'equipament cultural, que és una de les que el mateix Mercadal va concebre.

L'equip de govern ha tractat la proposta amb la família de l'historiador i arqueòleg, així com amb el teixit social i cultural de Puigcerdà, per consensuar una mesura que transcendirà l'actual generació i, com altres personatges del nomenclàtor local, restarà com una referència històrica de la vila. L'Ajuntament ha optat per batejar com a Sales Oriol Mercadal les de la planta baixa de l'antic convent, on s'està fent la museïtzació dels espais que explicaran la història de Puigcerdà. D'aquesta manera, el consistori i la vila volen retre un homenatge a la tasca de recerca local i comarcal que va portar a terme Mercadal des final de la dècada dels vuitanta. Aquestes sales complementaran les dedicades a la Casa Cerdana i la història de la vall, l'arribada i l'eclosió dels esports de neu a la vall i l'antic convent que va albergar el mateix edifici del museu. L'Ajuntament treballa amb la previsió que la museïtzació de les sales dedicades a Puigcerdà es pugui enllestir aquest mateix any. En aquest sentit, les entitats culturals de la vila, la comarca i el Pirineu tenen la intenció d'organitzar un acte acadèmic d'homenatge a Mercadal, que podria fer-se coincidir amb l'estrena del nou espai del museu. Mercadal va morir el mes de desembre passat i va deixar un buit en el món de la recerca local. Va participar en la creació del museu a principi dels noranta i en nombroses excavacions a la vall.