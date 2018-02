Ús obligatori de cadenes per passar el túnel del Cadí

La nevada que s'ha iniciat a la Cerdanya a primera hora del matí porta acumulats sis centímetres a la cota mil metres, en poblacions com ara Bellver o Puigcerdà. Tot i això la circulació interna a la vall es manté oberta amb les carreteres netes, per bé que és obligatori l'ús de cadenes o equipaments especials. L'accés al túnel del Cadí està restringit per a camions i autobusos i és també obligatori l'ús de cadenes.