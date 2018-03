L'activista sor Lucía Caram anuncia una xerrada a la Seu

La monja i activista social Lucía Caram ha anunciat la seva participació el pròxim dimarts, 6 de març, a la Seu, en una conferència per sensibilitzar i donar més detalls sobre el programa Invulnerables. L'acte, que començarà a les vuit del vespre a la sala Sant Domènec, té per objectiu exposar aquest projecte solidari que es porta a terme en diferents ciutats de Catalunya amb el repte de lluitar contra la pobresa i l'exclusió social de les famílies i sobretot dels infants. La conferència de sor Lucía Caram, organitzada per les regidories de Solidaritat i Cooperació i de Cultura de l'Ajuntament, s'acompanyarà de l'exposició de fotografies «Invulnerables. Tot és possible», oberta fins al dia 16.