El Museu Cerdà insta els escolars a participar en el concurs de dibuix sobre la vila

El Museu Cerdà de Puigcerdà ha convocat la segona edició del concurs escolar de pintura i dibuix a l'aire lliure «Puigcerdà, una vila d'història». La temàtica del concurs estarà basada en els indrets, monuments i edificis més emblemàtics de la vila com ara el mateix Museu Cerdà, l'ajuntament, la biblioteca, el llac, les esglésies, el campanar, el Casino, o l'Escola de Música, institucions ubicades en edificis històrics. Hi poden participar els escolars que cursin estudis als centres educatius de la vila, dividits en tres categories: infantil, per als menors de 8 anys; júnior, entre 8 i 13 anys; i juvenil, per als més grans de 13 anys. Els participants hauran de portar el seu material de treball, incloent-hi el bastidor i el suport, si fos necessari. Les dimensions del material sobre el qual s'haurà de treballar han de ser d'entre 50 x 50 centímetres i 30 x 30 centímetres. La tècnica a utilitzar serà pintura i el dibuix amb les seves característiques generals.