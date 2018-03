Agricultura prepara un pla per reduir la població de senglars a la Cerdanya

La sobrepoblació de porc senglar que hi ha a la Cerdanya i l'Alt Urgell ha empès la Generalitat a posar en marxa un programa de reducció de l'espècie. El departament d'Agricultura té sobre la taula un programa d'actuació a les zones forestals de les dues comarques a través de la intervenció dels caçadors locals per tal de reduir l'actual població. En els últims anys la creixent presència de porcs senglars s'ha fet notar a tocar de les zones habitades, sobretot amb albiraments i atropellaments a les carreteres de la xarxa pirinenca.

El departament d'Agricultura té previst activar en les pròximes setmanes el pla per tal que sigui efectiu tan aviat com sigui possible. A falta que en concreti els detalls, el programa podrà incloure mesures com ara més concessió de permisos a les colles de caçadors locals fins i tot més enllà de la temporada, o fins i tot l'obertura dels permisos a colles d'altres zones, tal com ja ha fet amb altres plans de reducció d'espècies en altres comarques, com la de conills al Segrià i les Garrigues. De fet, la campanya d'actuació a la Cerda-nya i l'Alt Urgell forma part d'un programa general de reducció d'espècies en situació de sobrepoblació que inclou també la reducció de la població de cèrvids i senglars al Pallars Sobirà.

Durant l'any 2017 hi va haver al Pirineu un total de 169 accidents de trànsit a causa de la presència de porcs senglars a la carretera. La xifra suposa un augment del 34% respecte a l'any anterior i quatre vegades més que la del 2010, quan en van ser 44. Les hores de màxima sinistralitat per aquesta causa són entre les vuit del vespre i quarts d'una de la matinada.