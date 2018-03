El PSC de la Seu insta ALSA a reforçar la línia de bus a Barcelona els divendres

El grup municipal de Compromís x la Seu ha demanat a l'empresa de transport de viatgers ALSA que reforci la línia a Barcelona, que es veu desbordada d'usuaris, sobretot els divendres a la tarda dels mesos d'hivern, segons ha remarcat el partit. La proposta busca «donar solució a les actuals mancances d'aquest servei, de vital importància per a la Seu i per al conjunt del Pirineu. El portaveu del grup municipal, Òscar Ordeig, ha explicat que «ens han arribat nombroses queixes perquè en alguns trajectes no hi ha prou places disponibles als autobusos afectats, sobretot de persones que estudien o treballen a Barcelona i les que pugen a esquiar o passar el cap de setmana al Pirineu».