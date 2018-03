Els joves 'agents de salut' nocturns de la Cerdanya doblen el nombre d'efectius

La Cerdanya ha decidit doblar la campanya «I tu, com controles?» de prevenció dels riscos de l'oci nocturn com el consum d'alcohol i drogues i el sexe sense protecció. La base del programa és que un equip de joves designats com a agents de salut es dediquin a conscienciar els seus companys de generació sobre els bons hàbits. Després de la primera edició de l'any passat amb la creació d'un grup de set nois i noies, ara el Servei Jove format pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà ha apostat per crear dos grups i, així, ampliar la difusió de la campanya.

En la primera edició, el programa va tenir un pressupost de 1.300 euros. Aquest any el pressupost s'ha incrementat fins als 4.000 euros. La intenció és trobar un grup de vint joves de Puigcerdà i tota la comarca que estiguin fent els cursos de tercer, quart d'ESO o primer de batxillerat. La selecció es farà a l'hora del pati de l'institut Pere Borrell i l'escola Vedruna. La seva missió serà enregistrar dos curtmetratges que tinguin com a objectiu conscienciar els joves dels riscos que comporta l'oci nocturn utilitzant el seu mateix llenguatge. En aquest sentit, els tècnics de Joventut del Consell i l'Ajuntament puigcerdanès consideren que un missatge transmès pels mateixos joves pot tenir molta més eficàcia que si ve d'institucions que sovint no perceben gens properes. La difusió d'aquesta segona campanya s'iniciarà els pròxims dies a través de les xarxes socials i les visites als centres escolars. Els vint joves que resultin seleccionats passaran una formació de vint hores sobre la prevenció dels perills que comporten els mals hàbits de consum de drogues i alcohol, així com les relacions sexuals sense protecció. Posteriorment, els nous agents de salut participaran en sessions de preparació i rodatge de dos curtmetratges sota l'acompanyament dels membres de la Cerdanya Film Comition. El pressupost del programa està destinat en la major part a pagar els equips professionals que ensenyaran als joves a fer els dos productes audiovisuals. La previsió del servei Cerdanya Jove és que l'enregistrament es pugui fer durant el mes d'abril i que el maig ja es pugui presentar en societat.

La primera edició del programa «I tu, com controles?» va derivar en l'enregistrament del curt Control imperfecte, que es pot veure a Youtube. El curt, que es va penjar el mes de setembre i acumula unes 200 visualitzacions, explica dos tipus de sortida nocturna amb dos finals diferents.