L'Ajuntament de la Seu ofereix 10.400 euros en subvencions a autònoms

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat l'obertura, a partir d'aquesta primera setmana de març, per a la presentació de sol·licituds per poder accedir a les subvencions adreçades a aquelles persones que s'estableixin com a autònoms durant el 2018. El termini d'aquesta nova convocatòria s'allargarà fins al 15 de desembre, o fins que s'exhaureixi la partida pressupostària, que s'ha fixat en 10.400 euros, segons ha remarcat el mateix consistori. Les persones que hi estiguin interessades poden obtenir la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé a través del web municipal www.laseu.cat i, posteriorment, presentar-la presencialment a l'OAC del mateix Ajuntament. Les bases de les ajudes estipulen que hi poden accedir les persones desocupades o en situació d'atur que es donin d'alta d'autònoms al 2018, així com les persones assalariades amb jornada igual o inferior al 50% de la jornada completa que es donin d'alta d'autònoms al 2018 a partir de l'1 de gener d'aquest any i que estiguin empadronades a la ciutat des de 6 mesos abans de l'1 de gener o que demostrin un històric d'empadronament de mínim 5 anys consecutius. També hi poden accedir els treballadors per compte aliè amb contracte a mitja jornada.