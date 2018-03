Puigcerdà estudiarà ampliar la Festa del Trinxat amb accions els dies previs

De la mateixa manera que en els últims anys la Festa de l'Estany ha passat de ser la celebració d'un sol diumenge a una setmana d'actes, l'Ajuntament de Puigcerdà estudiarà la viabilitat de promoure una setmana del Trinxat. Aquesta iniciativa allargaria el programa d'actes aprofitant-ne el poder que ha adquirit la Festa del Trinxat, que se celebra la nit de dissabte, per tal de difondre encara més els productes agroalimentaris i la restauració local.

La iniciativa partirà de l'anàlisi sobre el funcionament d'una acció que ja s'ha estrenat aquest any: la implicació dels establiments de restauració de Puigcerdà que els dijous al vespre protagonitzen la proposta del Pintxo-pote. Aquest any, durant el mes de febrer els bars i restaurants que formen la ruta basca de Puigcerdà han ofert propostes d'autor relacionades amb el trinxat. Ara l'Ajuntament analitzarà amb els seus tècnics de turisme i els professionals locals de la restauració la idoneïtat de farcir els dies previs a la Festa del Trinxat amb un calendari propi d'accions promocionals. Així ho ha explicat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, el qual ha remarcat que la nit del Trinxat és un dels referents en la promoció de la vila i la Cerdanya. L'alcalde ha argumentat que «aquest any el que hem intentat és que la festa no es concernís a l'acte concret, sinó que també els dijous al vespre es dinamitzi la gastronomia local a través, també, del trinxat... Ara bé, si es repeteix o s'amplia a més dies s'ha d'estudiar en el balanç que fem... En aquest sentit, el Trinxat és una festa dinàmica i, per tant, amb l'organització valorem cada any quin és l'enfocament que li hem de donar de cara al futur».