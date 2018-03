Puigcerdà crea un nou portal per continuar liderant la cerca a Google

L'Ajuntament de Puigcerdà ha renovat la seva imatge a Internet amb una nova web que uneix la gestió municipal, el turisme i l'activitat interna de la vila. Amb el nou portal, l'Ajuntament fa una passa endavant per continuar apareixent com a primera opció en la llista de la cerca a Google amb el terme «Puigcerdà».

L'Ajuntament valora molt el fet d'aparèixer en primer lloc en les recerques de Google, una fita que aconsegueix sense haver de pagar i que denota que és la pàgina més consultada amb el terme «Puigcerdà». Això és així en part gràcies al fet que els professionals que han de contractar serveis amb el consistori o els veïns que hi han de fer tràmits utilitzen la seu electrònica. Els tècnics informàtics municipals han apuntat que ja això aporta un gruix d'usuaris diaris que posiciona al capdamunt de les cerques el portal de l'Ajuntament. A aquestes consultes s'hi sumen després les dels turistes que busquen visites o allotjament a la Cerdanya i fan la cerca a través de la seva capital.

El nou portal s'estructura en els tres grans blocs temàtics ja a la pantalla d'inici amb tres opcions molt visibles. L'apartat d'Ajuntament fa més visible el portal de transparència de l'Ajuntament, instaurat el 2012 i que li va valer l'atorgament del segell sobre la transparència. El portal ofereix la informació de l'organització interna del consistori, així com el seu pressupost i les assignacions per a cada càrrec polític. En l'apartat de Turisme, el nou web remarca les possibilitats d'hotels, restaurants i altres serveis turístics amb les seves dades per tal que els usuaris s'hi puguin posar en contacte directament.