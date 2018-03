El Consell de l'Alt Urgell obre camins embrossats amb un pla d'ocupació

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha contractat deu persones, a través del programa Treball i Formació que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per obrir i netejar diferents camins antics i històrics de la comarca. Aquest ha estat el primer cop que des de l'ens s'ha decidit destinar a desenvolupar aquestes tasques una part dels recursos d'aquest pla, amb l'objectiu que un cop estiguin recuperats s'incloguin a la seva xarxa de senders i puguin ser promocionats com a rutes per anar a caminar o fer turisme. Les brigades, que van iniciar la seva feina al final del mes de gener, estaran actives fins al principi del 2019.

L'històric camí que unia els nuclis d'Artedó i Alàs, del municipi d'Alàs i Cerc (Alt Urgell), és un dels que s'està recuperant gràcies a la tasca que du a terme una brigada de cinc persones contractades a través del programa Treball i Formació del SOC. En aquest cas, la proliferació de vegetació i la manca de poda dels arbres plantats als marges l'havien convertit en impracticable. La construcció al seu dia d'uns petits murs de pedra, però, ha ajudat a localitzar alguns dels trams per on discorre aquest pas, en estat d'abandó des de feia anys ja que actualment l'accés entre aquests dos pobles es fa majoritàriament per carretera.

El coordinador del programa Treball i Formació a l'Alt Urgell, Marc Segarra, ha explicat que ha calgut fer un treball de camp previ per saber per on discorrien camins com els que ara estan netejant. «A poc a poc vas redescobrint el marge de pedra i això et dóna satisfacció perquè vas veient l'antic camí i és com si anessis descobrint un tresor», ha dit. En aquest sentit, ha afegit que un dels que s'han recuperat recentment es feia servir els anys 40 per fer baixar la producció de llet des de la masia de Cal Marquet al nucli d'Alàs.

Durant l'any en què s'allargarà aquest pla d'ocupació, els 19 municipis de la comarca poden demanar-los la recuperació o el manteniment de dos dels senders que hi hagi al seu terme. Les principals tasques que duen a terme les persones contractades per a aquesta finalitat, que són aturats de llarga durada i que tenen més de 55 anys, són el desbrossament de vegetació, la regularització de la plataforma de pas, així com petites actuacions puntuals d'obra en passos d'aigua, baranes, reconstrucció de murs de pedra seca, repàs de la senyalització existent i marques de seguiment de la pintura. Per a facilitar la seva organització s'han dividit en dues brigades, les quals aniran treballant per diferents zones de la comarca.

Una de les persones que forma part de la brigada és el Jesús Pampalona, que portava sis mesos a l'atur. Ha destacat que amb la seva feina es netegen camins dels que «ningú se n'ocupava» i que, ha considerat, «val la pena recuperar». També ha dit que tot i que la tasca que fa amb la brigada no té res a veure amb la seva ocupació anterior no li ha costat adaptar-se perquè treballa «enmig de la natura» i creu que les persones de la seva edat «estan fetes a fer de tot».



800.000 euros d'inversió



D'altra banda, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha promogut per als propers mesos la inversió d'uns 827.000 euros en catorze obres de millora de camins públics pels quals s'accedeix a diverses poblacions. Concretament, s'actuarà en paviments, correccions d'assentaments, drenatges, revestiments de cunetes o sanejament de talussos, murs d'escullera i de formigó, a més de barreres de protecció i senyalització. La més important es durà a terme en els 7,7 quilòmetres de via que hi ha fins arribar a Ossera.