Sor Lucía Caram porta a la Seu la solidaritat del projecte Invulnerables

La monja manresana sor Lucía Caram va omplir, dimarts, la Sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell, en la presentació del seu projecte solidari Invulnerables. Organitzada per les regidories de Solidaritat i Cooperació i de Cultura de l'Ajuntament, dimarts al vespre la religiosa i activista social va fer una conferència per exposar el seu programa destinat a lluitar contra la pobresa infantil i l'exclusió social. Durant la xerrada es va poder veure l'exposició de fotografies #Invulnerables 'Tot és possible, situada a l'absis de la sala. Les fotografies es podran veure al vestíbul del centre cultural Les Monges de la Seu d'Urgell fins al proper dia 16 de març.