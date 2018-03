El primer vol d'hivern Madrid-La Seu ha d'aterrar a Girona per mala visibilitat

El primer dels vols comercials d'hivern que havia d'enllaçar Madrid amb l'Aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell, operat per la companyia Twin Jet i organitzat per l'empresa alturgellenca Viatges Regina, s'ha hagut de desviar a Girona després que el comandant hagi decidit que no podia aterrar a la infraestructura pirinenca per mala visibilitat, segons ha explicat el gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro.

En aquest avió hi viatjaven nou persones que han estat traslladades en un taxi proporcionat per l'agència de viatges per arribar a la seva destinació. Paral·lelament, aquesta situació també han obligat als 13 'touroperadors' que havien arribat aquest divendres a les 8.25 hores a la Seu d'Urgell provinents de Marsella, a tornar a casa en autobús. Vinseiro ha explicat que des de l'aeroport de la Seu es considerava que sí que podia aterrar perquè la visibilitat era bona i que la infraestructura estava oberta.

Els passatgers que havien d'anar de Madrid a la capital alturgellenca han sortit de la capital espanyola a dos quarts de cinc de la tarda, més de dues hores més tard del previst. El motiu és que les tres rutes que s'han posat en marxa aquest divendres cap a Marsella, Palma de Mallorca i la capital de l'Estat es fan en un mateix avió. Això ha provocat que s'hagin anat acumulant els retards a mesura que s'anaven duent a terme les diferents operacions. El viatge d'anada cap a Madrid ha sortit després de la una del migdia, més d'una hora tard, mentre que el de tornada s'ha acabat desviant a Girona.

Segons el gerent de Viatges Regina, empresa organitzadora dels vols, l'aeroport estava obert aquesta tarda i es considerava que hi havia condicions per aterrar. En aquest sentit, Vinseiro ha dit que la decisió de desviar el vol ha estat del comandant de l'avió, que n'és l'últim responsable, i que l'ha de respectar si aquest l'ha pres per motius de seguretat.

Tant l'empresa com Aeroports de Catalunya demanaran explicacions a la companyia i investigaran que és el que ha passat. Cal tenir en compte que en cas de mala visibilitat, des de Viatges Regina es va anunciar que els avions serien desviats a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Per la seva banda, alguns dels passatgers han lamentat els desviaments tot i valorar positivament la posada en marxa de les noves connexions.