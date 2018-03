Desvien el primer vol Madrid-la Seu a l'aeroport de Girona per mala visibilitat

El primer dels vols comercials d'hivern que havia d'enllaçar Madrid amb l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, operat per la companyia Twin Jet i organitzat per l'empresa alt-urgellenca Viatges Regina s'ha hagut de desviar a Girona. El comandant va argumentar mala visibilitat per poder ater-rar a la Seu i va desviar el vol fins a Girona, segons va explicar el gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro. En aquest avió hi viatjaven nou persones que van ser traslladades ràpidament en un taxi proporcionat per l'agència de viatges per arribar a la seva destinació.

Paral·lelament, aquesta situació també va obligar els 13 operadors turístics que havien arribat aquest divendres a les 8.25 hores a la Seu d'Urgell provinents de Marsella, a tornar a casa en autobús. Vinseiro va explicar que l'aeroport de la Seu considerava que sí que podia aterrar perquè la visibilitat era bona i que la infraestructura estava oberta.

Els passatgers que havien d'anar de Madrid a la capital alt-urgellenca van sortir de la capital espanyola a 2/4 de 5 de la tarda, més de dues hores més tard del previst. El motiu és que les tres rutes que es van posar en marxa divendres cap a Marsella, Palma de Mallorca i la capital de l'Estat es fan en un mateix avió. Això va provocar que s'anessin acumulant els retards a mesura que s'anaven duent a terme les diferents operacions. El viatge d'anada cap a Madrid va sortir després de la una del migdia, més d'una hora tard, mentre que el de tornada s'ha acabat desviant a Girona.

Vinseiro va dir que la decisió de desviar el vol va ser del comandant de l'avió, que n'és l'últim responsable, i que l'ha de respectar si aquest l'ha pres per motius de seguretat. Tant l'empresa com Aeroports de Catalunya demanaran explicacions a la companyia i investigaran què és el que va passar.

Cal tenir en compte que en cas de mala visibilitat, des de Viatges Regina es va anunciar que els avions serien desviats a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Per la seva banda, alguns dels passatgers van lamentar els desviaments tot i valorar positivament la posada en marxa de les noves connexions.

Isabel Campo, una de les ocupants de l'avió, es lamentava ahir que haguessin acabat el vol a Girona i demanava que l'aeroport de la Seu tingui «una balisa de seguiment». «Em sembla interessant i necessari que hi hagi un aeroport a la Seu, però ha de ser un aeroport operatiu i hauria de tenir una balisa d'aproximació». Campo assegura que el de la Seu no és una aeroport amb més complexitat que el d'Innsbruck, al Tirol (Àustria), i allà ho tenen resolt amb aquesta balisa».

Ahir al matí s'havien presentat els primers vols que operaven des de la Seu. Una dotzena de professionals vinculats al sector del turisme de la ciutat francesa de Marsella van aterrar ahir a les 8 i 25 minuts del matí, pocs minuts més tard del previst, a l'aeroport d'Andorra–la Seu d'Urgell. Es tractava del primer dels vols comercials (de la companyia Twin Jet i amb un avió de 19 places) organitzats per l'empresa alt-urgellenca Viatges Regina.

En la primera jornada d'operacions, l'ocupació es va situar en el 80%, amb 23 persones en la ruta que connecta amb Palma, 22 a la de Madrid i 13 en el viatge de tornada a Marsella.

Fins al proper dia 1 d'abril, aquesta empresa filial d'Air France farà aterrar i enlairar prop d'una cinquantena de vols.

El gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, va explicar ahir al matí que les rutes estaran en fase de proves al llarg de quatre setmanes.