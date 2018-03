La boira obliga a desviar els vols d'esquiadors britànics de la Seu a Girona

Bancs de boira matinals poc habituals en aquesta època han obligat aquest diumenge a desviar fins a Reus els quatre vols amb esquiadors britànics que havien d'aterrar a l'Aeroport de Lleida-Alguaire. També l'avió que havia de recollir sis passatgers a l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell per anar cap a Palma finalment s'ha desviat a l'aeroport de Girona, segons han confirmat des de l'empresa alturgellenca Viatges Regina. Segons fonts de l'aeroport d'Alguaire, cap a quarts de vuit del matí la boira ja s'ha començat a desfer però el touroperador Neilson ja havia decidit canviar l'operativa per precaució. En tot cas, es preveu que arribin sense problemes la resta d'avions que han d'aterrar a l'aeroport lleidatà, dos des de Suècia operats per Quality Travel i el vol regular de Palma d'Air Nostrum. Aquesta és la cinquena vegada aquesta temporada d'hivern que es desvien vols des d'Alguaire per culpa de la boira. Aquest divendres el primer dels vols comercials d'hivern que havia d'enllaçar Madrid amb l'Aeroport de la Seu també es va desviar a Girona per mala visibilitat.

En el cas de l'aeroport d'Alguaire, el primer dia que la boira va fer la guitza va ser el dijous 21 de desembre, precisament el dia que havien d'estrenar la temporada els vols procedents del Regne Unit. Els avions operats per Neilson també es van desviar a Reus el dimecres 27 de desembre i finalment van poder aterrar per primera vegada aquest any a Alguaire el dimarts 2 de gener.

D'altra banda, divendres 22 de desembre el vol de Palma es va desviar a Reus i el diumenge següent, el 24 de desembre, ho va fer al l'aeroport del Prat.

D'altra banda, el gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, ha explicat que aquest diumenge els sis passatgers que havien de sortir a primera hora de la Seu cap a Palma s'han traslladat en minibus fins a Girona mentre que els 9 que havien de sortir més tard fins a Madrid amb tota probabilitat ho faran des de l'aeroport de Lleida, on ja s'opera amb normalitat.