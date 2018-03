La Generalitat posa a licitació les obres de construcció del nou CAP de la Seu d'Urgell

La Generalitat de Catalunya, a través de l'empresa pública Infraestructures.cat, ha posat a licitació les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) de la Seu d'Urgell per un import de prop de 3,5 milions d'euros. Els treballs, que es duran a terme al solar on hi ha l'edifici que ocupaven els antics garatges de la companyia d'autobusos Alsina Graells, tindran un termini d'execució de 14 mesos.

L'edifici que acollirà el nou equipament sanitari, reivindicat des de l'any 2010, gairebé triplicarà les actuals dependències, ubicades a l'hospital de la capital alt-urgellenca. La licitació de les obres, que finança íntegrament el departament de Salut de la Generalitat, s'ha dividit en dos lots diferents: un primer que inclou la construcció de l'edifici i amb una execució prevista de 12 mesos, i un segon per a la instal·lació dels ascensors, amb un termini de dos mesos. L'equipament estarà situat al carrer de l'Orri i, segons consta al projecte, tindrà una superfície construïda de 2017,74 metres quadrats, gairebé el triple del que ocupen les actuals dependències.

Les empreses que hi vulguin optar tindran fins al proper 4 d'abril per presentar les seves ofertes i l'obertura de les pliques tindrà lloc el proper 17 d'abril en el cas de la proposta tècnica i el 15 de maig per l'econòmica.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha mostrat molt satisfet amb l'anunci del procés de licitació del nou CAP, tal com ha dit el seu alcalde, Albert Batalla, que ha considerat que l'obra servirà per «posar al dia» un equipament clau que, ha dit, permetrà prestar el servei en unes condicions més «idònies». L'edifici tindrà tres nivells a la façana principal, per on accediran els seus usuaris, i un a la part de darrere.

El nou centre tindrà a la planta baixa les àrees d'atenció continuada i de pediatria. A la primera hi haurà, entre d'altres, una sala de tractaments i un box d'extraccions, i la segona disposarà de tres consultes per als facultatius i tres més d'infermeria. Mentre que el primer pis l'ocuparà l'àrea de medicina general, amb sis consultes per als professionals mèdics i sis més per als d'infermeria, i al segon s'hi ubicarà la consulta d'odontologia, quatre més de caire polivalent i espais per a usos administratius. L'edifici també tindrà un soterrani destinat a magatzems i instal·lacions.

L'equip del centre d'assistència primària de la Seu d'Urgell està configurat per dotze metges de família i dotze infermeres, a més de tres pediatres, un auxiliar, una odontòloga, una llevadora, un treballador social i cinc administratius. A les dependències actuals disposen de 16 espais de consulta, dos boxs d'urgència, un despatx d'odontologia i un més per al treballador social.