Els murcians convidats a la Cerdanya dins la campanya «con ellos» no vindran

Els murcians convidats per la plataforma Pirineus "con ellos" a visitar l'Alt Urgell i la Cerdanya finalment no podran anar-hi el primer cap de setmana de maig. El principal motiu és que les concentracions contra el mur de l'AVE, en el marc de les quals van ser víctimes de la repressió i la violència policial, segueixen celebrant-se cada dia i, a més, el trajecte fins a les comarques pirinenques des del seu punt d'origen supera les set hores, amb la qual cosa és complicat fer aquest viatge per una estada de dos dies. Tot i això, no han descartat anar-hi pel seu compte més endavant i han considerat molt positiu el gest de la trentena d'establiments hotelers que s'hi van sumar a la iniciativa, que van posar més d'un centenar de places a la seva disposició.

Des de la plataforma Pirineus "con ellos" han considerat un èxit la iniciativa, deixant al marge el fet que la invitació no s'hagi pogut fer efectiva per qüestions pràctiques, perquè s'ha demostrat que hi ha una voluntat de solidaritat entre tots dos territoris i s'ha contrarestat l'oferiment de l'associació d'hotelers de Múrcia, anunciat fa un mes, de regalar estades vacacionals als agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu de l'1-O. En aquest sentit, un dels seus impulsors de la plataforma pirinenca, Pep Lizandra, ha explicat que fins i tot els murcians han fet en les darreres setmanes un acte de protesta contra els fets que es van viure a Catalunya aquell dia.