Ferit un alpinista en caure per una canal a Montellà i Martinet

Un alpinista va resultar ferit en caure per la canal de l'Ordiguer, al terme municipal de Montellà i Martinet, ahir al migdia. Segons els Bombers, l'home no es va fer ferides de gravetat però va ser traslladat a l'hospital de Puigcerdà amb l'helicòpter del grup de muntanya dels Bombers per un fort cop a la cara.

L'avís es va rebre pocs minuts després de les dotze del migdia. Els fets van tenir lloc quan es va trencar una placa de gel a pocs metres del cim i l'alpinista, que hi ascendia amb dos companys més, va caure per tota la canal.

Un dels companys amb qui anava es va fer un tall a la cama, però no va haver de ser traslladat a cap centre hospitalari. Els bombers el van acompanyar fins al seu vehicle.