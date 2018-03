L'aeroport de la Seu no passa la prova de la boira ni la de l'aigua i desvia vols a Girona

Bancs de boira matinals poc habituals en aquesta època de l'any a la Seu d'Urgell van obligar ahir a desviar a Girona l'avió que havia de recollir sis passatgers a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell per anar cap a Palma. L'agència urgellenca, Viatges Regina, que organitza els vols va confirmar ahir aquesta segona incidència. La primera va tenir lloc el mateix dia que es va iniciar el servei. Aleshores, el problema va ser la pluja i la mala visibilitat de la pista que va argumentar el pilot.

Ahir al matí, també hi va haver incidències a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Quatre vols amb esquiadors britànics que hi havien d'aterrar per anar a esquiar van haver d'anar a Reus. Segons fonts de l'aeroport d'Alguaire, cap a quarts de vuit del matí la boira ja s'havia començat a desfer però l'operador Neilson ja havia decidit canviar l'operativa per precaució. Aquesta és la cinquena vegada aquesta temporada d'hivern que es desvien vols des d'Alguaire per culpa de la boira.

Divendres passat, el primer dels vols comercials d'hivern que havien d'enllaçar Madrid amb l'aeroport de la Seu també es va haver de desviar a Girona per mala visibilitat.

Des d'Aeroports de Catalunya han explicat que un inconvenient afegit va ser la boira que també hi havia a Reus a primera hora del matí, que va alentir les operacions i els avions desviats des d'Alguaire van acabar aterrant amb força retard. Fins i tot una de les aeronaus va tornar a omplir el dipòsit a l'aeroport lleidatà abans d'anar cap a la capital del Baix Camp.

En total es van veure afectats prop de 1.300 passatgers entre els que arribaven i els que tornaven a casa amb els avions procedents de Manchester, els dos de Londres (Gatwick i Stansted) i els d'East Midlands.

D'altra banda, el gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, va explicar que aquest diumenge els sis passatgers que havien de sortir a primera hora de la Seu cap a Palma es van haver de traslladar en minibús fins a Girona, mentre que els nou que havien de sortir més tard fins a Madrid ho van fer des de l'aeroport de Lleida, on ja s'operava amb normalitat.

En el mateix avió van arribar a Alguaire quatre passatgers des de Palma que es van traslladar per carretera fins a la capital de l'Alt Urgell.

En el cas de l'aeroport d'Alguaire, el primer dia que la boira va fer la guitza va ser el dijous 21 de desembre, precisament el dia que havien d'estrenar la temporada els vols procedents del Regne Unit. Els avions operats per Neilson també es van haver de desviar a Reus el dimecres 27 de desembre, i finalment van poder aterrar per primera vegada aquest any a Alguaire el dimarts 2 de gener.

D'altra banda, el divendres 22 de desembre el vol cap a l'illa de Mallorca es va haver de desviar a Reus, i el diumenge següent, el 24 de desembre, ho va fer a l'aeroport del Prat.