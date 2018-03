Només un aparell cobreix les tres destinacions

? Divendres es van posar en marxa els vols comercials entre Madrid, Mallorca i Marsella i la Seu d'Urgell. L'aeroport també és la porta d'entrada a Andorra. Però la ubicació de la instal·lació fa que hagi de lluitar contra les dificultats meteorològiques. Divendres va ser l'aigua la que no va permetre a alguns vols fer l'aterratge. I ahir va ser la boira. Però d'aigua i boira segurament n'hi haurà en altres ocasions.

Després del primer vol, alguna de les persones que hi viatjaven es va queixar de dèficits tecnològics que redueixen les possibilitats operatives d'un aeroport de muntanya com aquest.

A aquests problemes, que poden fer que els aparells hagin d'aterrar força lluny de la Seu d'Urgell, s'hi afegeix que la primera opció per aterrar, la instal·lació de Lleida, tampoc no està sempre al 100% de possibilitats operatives. Els vols que no han pogut aterrar a la Seu ho han fet a Girona. I anar de Girona a la Seu és un trajecte llarg i pesat.

S'hi afegeix que la compa-nyia que presta el servei ho fa amb el mateix aparell per fer els tres viatges, amb la qual cosa si hi ha una incidència en un dels tres vols, els altres que van al darrere se'n ressenten acumulen retards. El primer dia, amb un grup d'operadors provant-ho, va tenir de tot.