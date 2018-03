Puigcerdà implanta una nova oficina judicial per millorar l'atenció a la ciutadania i als advocats

El partit judicial de Puigcerdà disposa des d'aquest dilluns d'oficina judicial, per la qual cosa les tasques que es duen a terme en aquest equipament de la capital de la Cerdanya s'han començat a organitzar d'una manera diferent. Per tal de fer front a aquests canvis s'ha ampliat la plantilla amb tres nous funcionaris. L'objectiu de tot plegat és donar una millor resposta i atenció cap als ciutadans i professionals, com ara els advocats i procuradors.

La nova organització suposa un impuls a l'expedient judicial electrònic, a més de reduir l'ús del paper i facilitar la interconnexió entre els diferents agents jurídics. D'aquesta manera, s'evita la duplicitat de tràmits i l´accés a la informació, així com estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics. L´expedient digital també escurçarà el temps de resposta en la tramitació total d´un assumpte.

Amb l'oficina es fa possible la posada en marxa del sistema de gestió processal, l´e-justícia.cat, que permet la signatura electrònica dels documents, la recepció telemàtica dels escrits, la tramitació guiada, el control de terminis, la incorporació de documents en paper a l´expedient judicial electrònic o la generació automatitzada de l´estadística, entre d'altres.

Abans de la posada en marxa de les noves dependències, durant cinc mesos, un equip de tres funcionaris ha revisat i impulsat la tramitació dels procediments civils, declaratius i execucions dineràries, procediments penals i expedients del Registre Civil pendents. També ha tramitat i posat al dia més de 1.115 procediments civils i ha retornat gairebé 140.000 euros al cicle productiu, procedents de les execucions que hi havia en tràmit en aquest jutjat.