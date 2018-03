La Seu celebra una fira de Playmobil al centre per reforçar l'eix comercial

La Seu d'Urgell serà l'escenari per Setmana Santa de la primera edició de la Fira de Col·leccionisme Playmobil. L'alcalde urgellenc, Albert Batalla, la tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat, Mireia Font, i el responsable de SmartPlay, Ignasi Puig, van explicar ahir els continguts d'una acció que té com a finalitat primera reforçar el principal eix comercial de la Seu d'Urgell i ser, alhora, reclam i entreteniment per a possibles visitants.

La fira tindrà lloc els dies 24, 25, 30 i 31 de març, mentre que l'exposició serà del 24 al 31 de març. El públic objectiu a qui va dirigida la fira són famílies amb infants de 2 a 12 anys, així com persones adultes, aficionades i col·leccionistes de Playmobil, que conserven un vincle emocional amb la marca. L'entrada serà gratuïta.

«Amb aquesta fira volem donar una doble resposta per Setmana Santa: esdevenir una oferta lúdica i de lleure per als infants i les famílies de la Seu i, alhora, generar un nou atractiu de promoció econòmica i turística per a aquests dies festius a la nostra ciutat», va explicar ahir Albert Batalla.

Per la seva banda, Ignasi Puig, responsable de SmartPlay, va remarcar que aquesta fira és «la combinació d'un concepte, l'oci, i d'una marca, Playmobil. La fusió del concepte i la marca, associada a la Seu d'Urgell, configuren els ingredients principals d'una proposta d'oci familiar de qualitat».



Parc temàtic Playmobil

La primera Fira de Col·leccionisme Playmobil que s'organitzarà a la capital alt-urgellenca es desenvoluparà en 2 escenaris del centre històric de la ciutat com són la sala Sant Domènec i el centre cívic El Passeig.

La tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament urgellenc ha subratllat que «el recorregut que dibuixen les ubicacions d'aquests dos espais estimularà la circulació de públic assistent per l'eix comercial de la Seu d'Urgell, el carrer Major, amb l'objectiu de vincular-lo amb l'esdeveniment lúdic adreçat a un públic multigeneracional».