Els ecologistes reclamen sancions per la cacera abusiva de Peramola

La coalició d'organitzacions La veritat de la cacera reclama al departament d'Agricultura de la Generalitat que apliqui «sancions

exemplars» per als responsables de l'acció i del vedat de caça de Peramola (Alt Urgell). El grup Seprona de la Guàrdia civil va denunciar que el 26 de febrer passat es va organitzar l'esmentada batuda fora del període legal per fer-ho.

Les entitats membres de la coalició diuen que estan «indignades» per l'organització de la cacera fora de temporada i han explicat que en la seva denúncia, el grup Seprona, Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, van fer constar que havien denunciat l'Àrea Privada de Caça a Peramola, el dia 26 de febrer passat, per organitzar una cacera fora del termini legal (Ordre de Veda de Catalunya).

Segons aquestes informacions, la batuda va consistir en la mort de 10 cérvols, 131 daines, 22 muflons i 8 senglars. En el cas de les daines, segons Jaume Grau, portaveu del grup La veritat de la cacera, «la xifra de daines abatuda està molt per sobre del màxim que permet el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica del vedat de caça (66)».

Grau ha reclamat a la Generalitat que aclareixi la situació i que els expliqui «quines mesures pensa prendre el Govern de la Generalitat per castigar aquesta greu infracció». El grup s'ha adreçat a la Direcció General de Forests per reclamar que s'apliquin mesures exemplars. «Creiem que una infracció greu com aquesta ha de ser sancionada amb contundència. Si no es fa, s'estarà donant el missatge que surt barat cometre irregularitats i que s'és permissiu amb la vulneració de la normativa de caça a Catalunya», segons el portaveu de la coalició, Jaume Grau.

«Som molt crítics amb la gestió cinegètica, creiem que se'n fa un ús abusiu, i que la idea que davant els problemes amb la fauna cal caçar més, és un greu error que només fa que alterar encara més els equilibris ecològics. Però, en aquest cas, ni tan sols es compleix amb la normativa, que ja de per si és laxa i antiquada», ha remarcat Grau. «A més de les sancions econòmiques que corresponguin, reclamem a l'administració que tanqui el vedat de caça per un mínim de 5 anys, per tal de compensar el mal fet a les poblacions de fauna salvatge», ha insistit el portaveu.

Les entitats també volen conèixer l'actuació general del departament i exigeixen més transparència en les dades.