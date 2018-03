El paper del caçador com a regulador cinegètic, en dubte

Les entitats aplegades en La veritat de la cacera, que tenen posicions diferents sobre els caçadors, consideren que les xifres de caça, en general, són exagerades (1,2 milions de peces a Catalunya i 25 milions a l'Estat), posen en dubte el benefici cinegètic del caçador i reclamen un debat amb l'administració per determinar els límits e la caça o si és necessària. Entre altres qüestions, Jaume Grau, portaveu del grup, considera que no pot ser positiu que la Generalitat aporti cada any 40.000 perdius de repoblació i que els caçadors en puguin caçar el 75%, perquè el sistema no aporta solucions a la suposada manca d'aus.

Un altre dels temes que veuen amb perplexitat és el del porc senglar. Atribueixen als caçadors que durant anys haver estat deixant menjar al bosc per domesticar els porcs i que els hagin encreuat amb animals de granja per millorar-ne la reproducció, i no entenen com cada any s'ordena una cacera d'un nombre d'animals més alt i, en canvi, el problema és cada dia més greu.