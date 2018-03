El jutge arxiva la causa per delicte d'odi per a sis dels vuit mestres investigats

El titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha sobresegut provisionalment la causa penal contra sis dels vuit professors acusats d'un delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. La fiscalia en va sol·licitar l'arxivament el mes de gener passat, excepte per a dues mestres de primària del col·legi Mossèn Albert Vives de la capital alt-urgellenca, a qui el magistrat ha decidit mantenir-los obertes les diligències, com demana el Ministeri Públic.

La defensa ha presentat un recurs perquè considera que com que no hi ha indicis de delicte s'hauria d'haver dictaminat el sobreseïment lliure, segons l'advocat d'algunes de les docents, Jaume Ribes.

L'arxivament de la causa per part del jutge afecta el director i altres mestres de l'escola Mossèn Albert Vives, a més de la directora i una professora del Pau Claris i la directora de La Salle, que, juntament amb les dues mestres a qui es mantenen obertes les diligències, van rebre un total d'onze denúncies.

El sobreseïment, però, és provisional, motiu pel qual l'advocat de la directora i una mestra de l'escola Pau Claris, Jaume Ribes, ha explicat que s'ha presentat un recurs perquè, ha considerat, si no hi ha fet delictiu correspon que aquest sigui de caràcter lliure.

La investigació continuarà amb la realització de dues proves pericials sol·licitades per la fiscalia; una exploració dels menors i una prova psicològica als nens per determinar la veracitat de les acusacions. Aquestes s'han de dur a terme el proper 11 d'abril tot i que, segons l'advocat d'algunes mestres, el lletrat que representa la Generalitat ha presentat un recurs perquè entén que no és pertinent practicar-les.

Els vuit docents de la Seu d'Urgell van declarar com a investigats el 7 de novembre passat per suposats delictes d'incitació a l'odi per tractar a les aules l'1-O. També van prendre declaració als denunciants, que havien presentat els escrits entre els dies 2, 3 i 12 d'octubre del 2017 i en els quals s'afirmava que algunes de les mestres havien explicat als alumnes de només sis anys «que la Guàrdia Civil és dolenta i pega a la gent». Per la seva banda, els professors van negar les acusacions i van quedar en llibertat sense mesures cautelars.



Indicis de delicte

La fiscalia considera que hi ha indicis de delicte d'incitació a l'odi en dues mestres de primària del col·legi Mossèn Albert Vives, pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. En les denúncies fetes per alguns pares s'afirma que aquestes dues docents van explicar als alumnes de només sis anys «que la Guàrdia Civil és dolenta i pega a la gent».

El Ministeri Públic, en canvi, no va veure indicis de delicte en els altres sis mestres investigats, d'altres escoles de la Seu d'Urgell, que havien estat igualment denunciats i va demanar al jutjat que s'arxivés el cas contra ells.