Organyà reuneix joves músics de diferents països per impulsar la creativitat

Una trentena de persones d'entre 17 i 27 anys participen durant tota aquesta setmana en un intercanvi musical que s'està duent a terme a les instal·lacions del centre cívic i de l'alberg Santa Fe d'Organyà (Alt Urgell). Ho fan en el marc de la segona edició del projecte Rock de Mountains, que té com a objectiu impulsar un espai de trobada on tots ells puguin desenvolupar la seva creativitat i expressió artística.

El resultat del treball d'aquests dies es podrà veure avui en un concert obert al públic on els integrants del programa, repartits en grups, interpretaran diverses peces inèdites o versions d'estils diferents, com ara blues i pop-rock, a més de temes acústics. Els participants de la segona edició del Rock the Mountains ha dedicat una part de la jornada als assajos de les peces que interpretaran avui al centre cívic. Hi ha joves d'Irlanda, Bulgària, Geòrgia, Ucraïna, Sardenya (Itàlia) i dels Pirineus.