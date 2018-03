Els primers vols de l'andorrana TSA a Mallorca i Madrid, sense problemes

Normalitat en l'estrena de TSA com a operadora dels vols comercials d'hivern de l'aeroport d'Andorra-la Seu. Setze persones els van utilitzar ahir al matí en la ruta de Palma de Mallorca i nou en la de Madrid.

La companyia TSA va començar a operar ahir sense entrebancs en els vols organitzats per Viatges Regina i que enllacen l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell amb els de Palma de Mallorca i Madrid. El cap de setmana passat, els mateixos vols van tenir molts problemes i aquesta situació va provocar un canvi d'empresa per a aquesta setmana: de la francesa Twuin Jet a l'andorrana TSA. Ahir, a un quart de vuit del matí, tal com era previst, es va enlairar el primer avió en direcció a les illes amb cinc passatgers. Com que l'aeronau té vuit places i, per tal d'atendre totes les reserves, es va fer una segona rotació a les 9.45 hores amb set persones més i, a la tornada, quatre viatgers van arribar al Pirineu.

El gerent de Viatges Regina, Albert Vinseiro, va valorar positivament el bon funcionament de les operacions que la companyia TSA, basada en l'aeroport d'An-dorra-la Seu d'Urgell feia ahir, ja que els dos enlairaments cap a Palma de Mallorca es van desenvolupar amb una absoluta puntualitat. «Tenim plena confiança amb els pilots i amb l'avió també», va destacar. El responsable de l'empresa alturgellenca també va explicar que l'aparell, un model Cessna al qual, entre d'altres, han pujat pilots de Moto GP, és més ràpid que el de Twin Jet i permet guanyar entre 10 i 15 minuts en cada rotació.

Una de les passatgeres del primer vol a les illes, Pepita Bosch, va explicar que és de Puigcerdà i que espera que la posada en marxa d'aquestes rutes sigui «un bon reclam per a la vall». També va destacar la comoditat que suposa poder utilitzar l'aeroport pirinenc perquè, va dir, així evita haver-se de desplaçar cap a Barcelona. A més, no va donar cap importància al fet que s'hagi avançat l'hora de sortida arran del canvi de companyia. En el mateix sentit es va pronunciar Lluís Dolcet, que va destacar que li feia «il·lusió» poder volar des d'un aeroport situat a la comarca on ha nascut.

Pel que fa a la ruta de Marsella, ahir divendres no va operar perquè no hi havia reserves ni d'anada ni de tornada i tampoc no és previst que ho faci diumenge pel mateix motiu.

De cara a la setmana que ve, els passatgers que ja tenien reserva volaran amb la companyia Vueling fins a l'aeroport de Barcelona-el Prat, des d'on seran traslladats per carretera a la seva destinació.