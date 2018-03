L'Escola Folk del Pirineu afavorirà la trobada d'alumnes perquè facin grups

L'Escola Folk del Pirineu treballa perquè a partir del proper curs algunes de les seves sessions tinguin un caire més transversal. La idea és que alumnes que regularment fan classes d'un instrument en concret complementin la seva formació tocant conjuntament amb companys que n'estan aprenent d'altres i fomentar així el seu interès per assajar plegats i estimular-los, fins i tot, cap a la creació de nous grups musicals. Unes 300 persones reben formació d'aquest centre, tant a través de la seva seu d'Arsèguel (Alt Urgell) com en les activitats extraescolars que desenvolupen en una vintena d'escoles repartides per diverses localitats de diferents comarques pirinenques.

Gairebé la meitat dels alumnes de l'Escola Folk del Pirineu reben classes d'acordió diatònic, un instrument que forma part de l'imaginari col·lectiu de les comarques de muntanya, segons el seu director, Isidre Peláez. Una formació que, fins i tot abans de la posada en marxa de la seva seu a Arsèguel, ara fa vuit anys, ha anat apropant diferents centres educatius de les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya, els dos Pallars i el Berguedà, així com també del Principat d'Andorra.

L'escola Rosa Campà de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) forma part de la vintena de centres educatius on el professorat de l'equipament alturgellenc imparteix aquest tipus de formació com a activitat extraescolar. Jana Calvo i Aritz Barrenetxea fa més de cinc anys que aprenen a tocar l'acordió i, després de les classes del matí, un cop per setmana reben a la mateixa aula el seu mestre de música. Expliquen que ho fan com a afició, perquè els agrada, tot i que no saben si en un futur voldrien dedicar-s'hi.

Programes com el de Folk a l'Escola i els diversos tallers específics que programa regularment el centre en cap de setmana estan plenament consolidats, així com el nombre d'alumnes que segueixen les seves classes, que voregen els 300 des de fa anys. El director de l'Escola Folk del Pirineu sí que ha detectat, però, que els aprenents més joves no solen trobar-se en el seu temps de lleure per assajar plegats i, per tant, considera que cal estimular-los per fomentar que puguin sorgir noves formacions. Per aquest motiu, de cara al curs que ve establiran que un cop o dos al trimestre alumnes que toquen diferents instruments hagin de fer-ho conjuntament per «tastar i exercitar el que significa fer música».

El ventall d'instruments que es poden aprendre a l'Escola Folk del Pirineu és molt ampli i, des d'aquest curs, s'ha incorporat la gralla entre l'alumnat més petit. També hi ha classes de flabiol, violí, percussió, piano, guitarra, clarinet i flauta, a més de dansa i sensibilització a la música. Tot plegat és dirigit a un públic que va des dels 4 anys d'edat fins a les persones que superen els 70.

El director del centre destaca que, tot i la poca població que viu a la majoria de localitats on desenvolupen la seva formació, «la proporció de músics o de nois que estudien música tradicional és molt elevada», amb la qual cosa veu futur a l'escola. Com a mostra de tot plegat, explica que els mestres que imparteixen el programa Folk a l'Escola viuen al territori, fet que contribueix a la seva continuïtat.