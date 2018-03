Cinc empreses treballen en una pista on es fan més de 3.600 operacions

L'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell manté un nivell d'activitat alt, tot i que no ha establert serveis fixos per fer vols a diferents destinacions. Actualment hi operen aquestes empreses:

Helitrans Pyrinees, una empresa que ofereix serveis des del 2006. Els pilots estan especialitzats en treballs aeris, construccions i filmacions aèries.

TSA, l'empresa d'aerotaxi amb seu a l'aeroport que ofereix vols a demanda, treballen perquè els clients viatgin on vulguin i quan vulguin. La seva aeronau té capacitat per a 8 passatgers. Ara també ofereix, en aquest període de prova, vols a Madrid i a Palma.

La companyia PF Center, que ofereix formació de pilot privat (PPL), cursos de drons i també són els proveïdors del servei de Handling de l'aeroport.

Hi ha una escola de vol, La Plana, ubicada a l'aeroport que ofereix vols d'iniciació i escola per a pilots d'ultralleugers. I hi ha una empresa, Pipistrel, empresa internacional amb representació a Andorra i Espanya, que fa venda d'avions de la marca Pipistrel exposats a l'aeroport.

Finalment, SAP, és l'empresa de manteniment d'aeronaus de pistó i de turbina.

L'operativa a l'aeroport no ha deixat de créixer en els últims anys, segons les dades de què disposa la Generalitat. Durant l'any passat hi va haver 3.642 operacions, 56 més que al 2016, que s'havia tancat amb 3.586.

L'increment és degut, entre altres coses, a l'augment de l'activitat d'aviació corporativa que desenvolupen les escoles de vol. Ara, aquesta xifra s'incrementarà amb els vols a Madrid i Palma.