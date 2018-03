Pendents del permís de l'Estat espanyol per poder fer operacions fora de l'espai de Schengen

La Generalitat ha treballat per tenir l'aeroport preparat per poder volar fora de l'espai de Schengen. S'hi van fer obres com ara l'aprofitament d'espai a l'edifici polivalent per establir-hi una sala de no admesos de 13,5 m2 i una sala polivalent destinada a l'ús de la Policia Nacional. També es van adaptar els sanitaris, llits, finestres i espais per tenir les condicions de seguretat necessàries, juntament amb la instal·lació de càmeres de seguretat. La inversió total d'aquesta millora va ser de 17.607 euros. Les obres es van acabar l'estiu del 2017, però la millora encara no ha estat validada pel ministeri de l'Interior i Foment.

La transformació de la instal·lació de l'Alt Urgell va iniciar-se el gener del 2015, quan es va inaugurar la instal·lació com a aeroport comercial. Es va invertir 1milió d'euros per posar-lo al dia. En primer lloc es va haver de dotar-lo dels mitjans materials i humans necessaris per poder oferir el servei de salvament i extinció d'incendis a l'aeroport. També s'hi van instal·lar equips de seguretat (arcs de seguretat i escàner). S'hi va instal·lar una estació meteorològica aeronàutica automatitzada perquè faciliti informació als pilots, es va implantar un Servei d'Informació en Vol en Aeròdrom (AFIS) i es va fer un estudi de seguretat associat a la disponibilitat del Servei d'Informació de Vol d'Aeròdrom (AFIS).

Segons la Generalitat, la infraestructura «ofereix cobertura a qualsevol tipus d'aviació comercial que hi vulgui aterrar: handling, AFIS, servei meteorològic, seguretat, Bombers, combustible, entre altres.