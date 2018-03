El Defensor del Poble diu que no es pot repetir una exposició als mitjans com en el cas Nàdia

El Defensor del Poble en funcions, Francisco Fernández Marugán, reclama que es protegeixi la imatge i les dades dels menors en els mitjans de comunicació. Fernández Marugán va parlar ahir de l'exposició mediàtica dels menors i va demanar que se'n protegeixi la imatge, segons indica en el seu informe anual, corresponent a l'any 2017.

En l'informe de la institució que va donar a conèixer ahir, el Defensor del Poble va recordar que en un informe de la mateixa institució del 2015 ja es parlava de «la necessitat de la preservar la intimitat dels menors que es veuen involucrats en processos judicials com a víctimes o com a testimonis». I l'exemple que va posar per il·lustrar el que no pot passar és el de la petita Nàdia, d'11 anys. «Es tracta d'una menor víctima d'un delicte i de la qual es publiquen dades privades i íntimes del seu historial mèdic i de la seva vida privada, que haurien d'estar protegides i a l'empara del secret professional», explica el Defensor. I es lamenta que en casos com aquests alguns mitjans tinguin com a norma plantar-se davant la casa de les víctimes i filmar qui hi entra i en surt. «Això afecta la vida diària de les persones i la seva estabilitat», diu.