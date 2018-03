El comerç de la Cerdanya i l'Alt Urgell va rebre 36.446 euros en ajuts el 2017

La Generalitat, durant el 2017, va destinar a l'Alt Pirineu i Aran 75.399,94 euros en subvencions al comerç, fires, artesania i moda, un 15,1% més que l'exercici anterior. D'aquests, 39.504,60 euros es van destinar al programa de subvencions per a la competitivitat de l'empresa comercial a través de les entitats, un 16% més que el 2016; 14.316,60 euros a l'afavoriment de la continuïtat de locals comercials (xifra similar a la de l'any anterior), i 21.578,74 euros a la transformació digital, un 27% més que el 2016.

Per la seva part, la directora dels serveis territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, en el marc de la presentació del projecte «Igualada Comerç Residu Zero», va explicar que en aquest àmbit territorial es van atorgar 827.110,29 euros en ajuts al comerç, l'artesania i la moda al llarg del 2017, un 34,7% més que l'any anterior.

Durant l'any passat, la Generalitat –a través del CCAM– va destinar a la Catalunya Central un total de 827.110,29 euros en subvencions al sector del comerç, les fires, l'artesania, i la moda, xifra que representa un increment del 34,72% respecte al 2016. Analitzat per programes, es van atorgar 322.305,96 per a la millora de la competitivitat de l'empresa comercial (un 12,5% més). Així mateix, es van destinar 255.246,33 euros al programa per afavorir la continuïtat de locals comercials i el relleu generacional en el traspàs de negoci, xifra que suposa un sensible augment respecte al 2016 (un 78,1% més).

La Generalitat de Catalunya, a través del departament d'Empresa i Coneixement, va atorgar durant el 2017 un total de 547.399,94 euros en ajuts al comerç a la demarcació de Lleida, un 40% més que l'any anterior. Al conjunt de Catalunya, l'any passat es van atorgar 7,54 milions d'euros en subvencions al comerç, l'artesania i la moda, un 12,9% més en relació amb el 2016.