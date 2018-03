Les pistes d'esquí alpí tenen la neu garantida per a tota la Setmana Santa

Gràcies a les nevades dels últims dies del mes de març, les bones condicions meteorològiques i el bon estat de la neu, totes les estacions de la Cerdanya i del Solsonès arribaran a Setmana Santa amb el cartell d'obert al 100%, pràcticament en tots els casos. A Masella, per exemple, dimarts hi van caure 20 centímetres més de neu, i ahir hi havia una situació molt bona per a la pràctica de l'esquí.

En aquest sentit, el grup de Fer-rocarrils de la Generalitat indica que es podrà esquiar a La Molina, Vallter 2000, Espot i Portainé ininterrompudament fins al 8 d'abril. A La Molina i Vallter 2000, amb tarifes especials. I Vall de Núria obrirà el cap de setmana i romandrà tancada entre setmana a partir del 2 d'abril, i l'últim dia d'obertura serà el 8 d'abril. Pel que fa a l'hotel de l'estació de Núria, estarà en funcionament tots els caps de setmana d'abril i es podrà visitar el Parc Lúdic permanentment (festius i feiners), i incorporarà activitats d'estiu quan ja no es disposi de neu.

Les estacions del Grup FGC preparen un final de temporada carregat de propostes lúdiques per aprofitar al màxim els últims dies de neu. En el cas de La Molina, els visitants podran participar en esdeveniments esportius com la Mountain T-Roc Adventure (24 i 25 de març), nova cursa d'esquí de muntanya per parelles, i el 22è Trofeu Memorial Pepeta Planas (24 de març), una competició de la categoria de veterans. A més, acollirà la ja tradicional Gimcana Ous per Pasqua (29 de març). A l'abril serà el torn de la quarta edició de La Molina Chicken Run (1 d'abril) i la VI Trisnow La Molina (8 d'abril).

Vall de Núria posarà punt final a l'hivern amb les sortides amb retrac (24 i 31 de març) i les raquetes de neu (del 26 al 31 de març i el 2, 3, 4, 7 i 8 d'abril), les excursions sota la lluna plena (31 de març) i l'Esquella de la lluna (30 de març), la clàssica cursa popular d'esquí de muntanya fins al cim del Puigmal.

Com a proposta alternativa a la neu, l'estació serà l'escenari d'un espectacle de monòlegs a càrrec de Xavier Castells (24 de març).

A l'estació de Masella, ahir hi havia un molt bon estat de la neu. Fonts de l'estació destacaven que «la primavera ha arribat amb fred intens i nevades que ens han deixat 20 cm de neu nova a l'estació». La Setmana Santa «es presenta immillorable». De fet, aquesta i la resta d'estacions feia anys que no tenien una temporada de neu tan bona. Hi ha hagut nevades importants en gruix, però, a més a més, hi ha hagut diverses precipitacions posteriors que han afegit gruix i han donat qualitat a la zona d'esquí.

Masella tindrà una Setmana Santa amb el 100% del domini obert i gruixos que van dels 90 als 235 cm de neu pols. A partir del proper cap de setmana, amb el canvi horari, els dies seràn més més llargs i les condicions de fred es preveuen menys extremes.

Per la seva part, l'estació solsonina de Port del Comte també viu un any espectacular i afrontarà la Setmana Santa amb el 100% de les pistes obertes i amb gruixos que són una garantia per poder esquiar bé durant tota la setmana: de 175 a 270 centímetres de neu. Si a Masella el gruix de neu nova era de 20 centímetres, a Port del Comte asseguraven ahir que la nevada de Sant Josep els ha aportat fins a 30 cm de neu nova.

A les estacions, a part de tenir les pistes obertes, es munten activitats i curses. La Masella ha anunciat que el dia 31 de març se celebrarà a la pista Davallada la tradicional Cursa d'Abonaments de Temporada. I el dia 28 de març es farà la segona edició del trofeu Trinxat d'Or, un campionat obert a clubs d'arreu en què podran competir nens i nenes de 6 a 16 anys. A part, totes les estacions ofereixen diferents cursos per a aquests dies.