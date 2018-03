Els problemes per l'increment de l'allotjament turístic es posen a debat a Andorra

La proliferació, en els darrers anys, de nous allotjaments d'ús turístic ha estat un dels elements que s'han posat damunt la taula en el 10è Congrés Mundial de Turisme de neu i muntanya, que se celebra a Andorra des de dimecres fins divendres. Concretament, s'ha parlat i debatut sobre les eines que poden fer servir els establiments hotelers per captar més clients, així com de la necessitat d'un marc legal per assegurar una bona convivència entre les diferents opcions que ofereixen el servei de pernoctació.

En l'acte d'inauguració de la trobada, el secretari general de l'Organització Mundial de Turisme, Zurab Pololikashvili, va anunciar que la seva institució ha decidit implicar-se en un nou programa de postgrau internacional sobre la gestió de destinacions de muntanya, que impartirà la Universitat d'Andorra a partir del curs que ve i que té, entre d'altres, la participació de la Universitat de Colorado (EUA) i l'associació Pallars Actiu.

Des de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) s'està treballant en la creació d'unes recomanacions, destinades i adaptades als diferents països, sobre la gestió dels diferents tipus de serveis i enfocades a donar resposta, entre d'altres, a l'increment dels allotjaments turístics en els darrers anys. Així ho ha explicat el secretari general d'aquesta institució, Zurab Pololikashvili, que ha considerat que totes les opcions poden conviure amb una bona gestió. La seva proliferació, que en el cas d'Andorra ha suposat passar dels 4.800 llits el 2010 fins als 12.000 al 2017, ha comportat que en algunes zones del país, sobretot a Canillo i el Pas de la Casa, els residents tinguin problemes per accedir a un habitatge de lloguer.

El cap de Govern d'Andorra, Antoni Martí, ha explicat que el creixement d'allotjaments d'ús turístic en el futur ha de ser més moderat.