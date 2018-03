Concerts a la Catalunya Nord en suport dels presos polítics catalans

El Col·lectiu Angelets de la Ter-ra organitza quatre concerts per reclamar des de la Catalunya Nord l'alliberament dels presos polítics catalans. Hi participaran una trentena de formacions musicals. Entre elles, Montse Castellà, Dídac Rocher, Meritxell Gené i Marina Rossell (per la part catalana) i Balbino Medellin, Llamp te Frigui, Gerard Jacquet i Pere Figueres, de la Catalunya Nord, i Goulamas'k d'Occitània. El cicle s'anomena «Concerts per la llibertat» i és apadrinat per l'actor Sergi López. El calendari de concerts començarà a Alenyà l'1 d'abril, continuarà a Vilafranca de Conflent el 19 de maig, al Soler el 22 de setembre i a Pesillà de la Ribera el 13 d'octubre.

El Col·lectiu Angelets de la Terra de músics de Catalunya Nord per la llengua denuncia la situació que estan patint els catalans al sud dels Pirineus. Amb aquests concerts, el col·lectiu vol parlar dels presos polítics, dels exiliats i de tots aquells que pateixen la persecució política.