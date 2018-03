Museus de l'Alt Urgell busquen més clients promovent visites a la carta

El pou de gel d'Oliana i el d'Arfa, l'Antiga Farinera de Montferrer, el Museu de Raiers de Coll de Nargó, el de Vinya i el Vi de Muntanya del Pont de Bar i el de les Trementinaires de Tuixent, tots ells a la comarca de l'Alt Urgell, incorporaran un nou servei de visita guiada a la carta a partir d'aquesta Setmana Santa. La iniciativa ha estat impulsada pel Consell Comarcal i els ajuntaments que gestionen aquests equipaments, de titularitat pública, amb l'objectiu de donar a conèixer tot aquest patrimoni etnogràfic que forma part de la Ruta dels Oficis d'Ahir.

D'aquesta manera, les persones interessades hauran de concertar el lloc, el dia i l'hora de la visita, que costarà un euro per persona. De moment, el projecte funcionarà com a prova pilot amb la intenció que, passat un any, es pugui dur a terme de forma definitiva i amb la incorporació d'altres espais visitables. La presentació, amb la presència de diversos alcaldes, es va fer ahir al pou de gel d'Oliana. Els interessats hauran de contactar-hi prèviament per fixar lloc, dia i hora, i el cost del servei serà d'un euro per persona per a l'Antiga Farinera de Montferrer, el Museu dels Raiers de Coll de Nargó, el del la Vinya i el Vi de Muntanya del Pont de Bar i el pou de gel d'Arfa. Mentre que en el cas del Museu de les Trementinaires de Tuixent caldrà afegir-hi els 3 euros del preu de l'entrada.

El president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, va destacar que el projecte, que es desenvolupa inicialment durant un any com a prova pilot, ajudarà a fer «un salt qualitatiu» al patrimoni etnogràfic de la comarca, que, va afegir, esdevindrà «un únic museu», ja que les noves visites guiades permetran oferir un relat unificat de tots ells. En aquest sentit, ha explicat que tot i que aquest tipus d'equipaments són petits, suposen una font de «riquesa i orgull» per a la zona.

Per la seva banda, el tècnic de patrimoni cultural d'aquest ens comarcal, Carles Gascón, va explicar que la idea és que el visitant pugui conèixer millor aquests equipaments, el contingut dels quals està «molt vinculat a la història, tradició i els antics oficis que es desenvolupaven a l'Alt Urgell». De fet, tots els que s'hi han sumat formen part de la Ruta dels Antics Oficis i la idea és que en un futur el servei es pugui ampliar a d'altres espais, tant de titularitat pública com privada.