La Seu d'Urgell obre una fira per a col·leccionistes de 'clicks' de Playmobil

La Seu d'Urgell acollirà a partir d'aquest dissabte la primera edició de la Fira de Col·leccionisme Playmobil. L'objectiu del certamen és programar una oferta lúdica i de lleure, coincidint amb la Setmana Santa, que pugui servir, a més, d'element d'atractiu turístic per visitar la capital alturgellenca. El saló, que tindrà lloc en dos espais ubicats al centre històric, inclourà una exposició de dotze diorames de gran format que es podran visitar fins al dissabte de la setmana vinent. A més, els dies 24, 25, 30 i 31 de març també hi haurà diversos punts de venda de clicks, i tallers i jocs educatius que giraran al voltant d'aquesta temàtica.

La fira es durà a terme entre la sala Sant Domènec i el Centre Cívic el Passeig, fet que estimularà la circulació de persones pels car-rers del centre històric de la ciutat, on, a més, el públic assistent trobarà una dotzena de figures de Playmobil de mida humana repartides en diversos aparadors de botigues. Les exposicions de diorames de gran format constitueixen un dels elements principals d'aquesta fira. Set d'aquests dioramens es podran veure a Sant Domènec, espai on ahir es va anar fent el muntatge, que tindrà també quatre expositors, que, tant aquest dissabte com diumenge, com divendres i dissabte de la setmana vinent, vendran caixes descatalogades i diverses peces, algunes d'elles customitzades.

Pel que fa a les activitats de lleure, s'organitzaran diversos tallers de creativitat per als més petits a la sala Sant Domènec, on també hi haurà una àrea de jocs infantils. Mentre que al Centre Cívic el Passeig s'instal·laran cinc diorames més i, a la part exterior de l'equipament, un parc infantil amb inflables i llits elàstics decorats amb la iconografia Playmobil que són únics a Europa. La fira està pensada per a famílies amb nens i nenes d'entre 2 i 12 anys, com també per a persones aficionades o col·leccionistes dels emblemàtics clicks. La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Mireia Font, ha destacat l'oportunitat que representa per a la ciutat.