L'esquí de fons a la Cerdanya i l'Alt Urgell viu una de les millors temporades

La situació de les estacions d'esquí de fons, que sempre són el germà pobre perquè no produeixen neu de manera artificial, enguany és «extraordinària», en paraules d'Imma Obiols, de Tot Nòrdic. «Les condicions per esquiar i per fer raquetes són molt bones», segons assegura la mateixa Obiols. Amb la neu acumulada fins ara, amb la que ha caigut aquesta mateixa setmana a totes les estacions, la temporada està garantida fins després de Setmana Santa sense interrupcions, i amb la totalitat dels espais esquiables a disposició del públic.

L'any passat ja va ser una bona temporada, després d'haver viscut uns anys en què les estacions havien tingut moltes dificultats per manca de neu. De fet, Imma Obiols recorda que fa un any, després de tancar la temporada, es va dir per part dels responsables de les estacions que s'havia viscut la millor temporada dels darrers anys. La d'enguany, afirma Obiols amb rotunditat, encara és millor.

Si a una temporada extraordinària com aquesta se li hagués de posar algun però és que en els dar-rers caps de setmana l'afluència de públic no ha estat tan extraordinària com en els anteriors. Una circumstància que es produeix cada any i que atribueixen al fet que, a mesura que s'apropa Setmana Santa, afluixa l'interès per practicar esports de neu. De tota manera, confien que aquest any, tenint en compte que les temperatures que hi ha hagut fins als darrers dies han estat relativament baixes i que aquesta setmana festiva o parcialment festiva arriba al mes de març potser hi haurà més interès.

Aquest any, per Nadal, totes les estacions d'esquí de fons van poder obrir, i des d'aleshores ho han fet tots els caps de setmana, només amb tancaments parcials per dies de mal temps.

L'esquí de fons i les raquetes, sobretot aquestes últimes, són pràctiques esportives que cada dia capten més aficionats. No és un esport de masses, però algunes de les estacions, aquest any, han vist com les seves instal·lacions quedaven pràcticament plenes. Hi ha 7 estacions al Pirineu central, que tenen una capacitat d'entre 300 i 500 persones. Són 7 estacions i són set models diferents. El simple fet de ser més a prop o més lluny de les grans zones d'influència marca el perfil de les instal·lacions. Com explica Imma Obiols, no és el mateix l'estació de Tuixén, que és a una hora de ciutats importants, que la de Sant Joan de Lerm, que és a una hora de camí de la Seu d'Urgell.

Els esquiadors que aquests dies triïn fer esquí de fons o raquetes trobaran majoritàriament neu primavera, encara molt tendra, però també algunes zones més glaçades on es podrà lliscar millor.