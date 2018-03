Marxa lenta i una concentració a Puigcerdà per demanar la llibertat dels «presos polítics»

Una vuitantena de persones estan desafiant la pluja a Puigcerdà, aquest diumenge a la tarda, per exigir la llibertat dels presos polítics. La manifestació, convocada pel CDR de la capital de la Cerdanya, ha començat a les 6 de la tarda a la plaça Cabrinetty i ha anat desfilant ara fins a la duana, punt on es troba en aquests moments la protesta. A la capçalera de la manifestació, els participants a la protesta, porten una pancarta que posta «Llibertat presos polítics».

De fet, a la capital de la Cerdanya hi havia dues protestes convocades. I és que a la plaça Europa, a on es troba el punt duaner, hi ha desenes de persones concentrades i és previst que els dos actes de protesta conflueixen en els pròxims minuts.