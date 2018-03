La Cerdanya marxa per l'N-260 per reclamar llibertat pels presos polítics

Unes dues-centes persones protagonitzen aquest dilluns a la tarda una marxa lenta per la carretera N-260 a l'alçada de Bellver per reclamar llibertat pels presos polítics. La marxa recorre la carretera i l'enllaç entre Baltarga i Bellver fent un circuit circular que es tancarà amb un acte de protesta amb caldo per a tothom. L'acte no talla el trànsit perquè els vehicles van circulant a poc a poc darrera els manifestants fins que han tornat a entrar al poble i perquè hi havia obertes vies alternatives.