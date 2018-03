La Seu reclama un bon ús de l'energia i apaga una hora els focus de la catedral

n L'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha sumat aquest cap de setmana passat a la celebració mundial de l'Hora del Planeta amb l'apagada, durant una hora, de la il·luminació de les façanes de la catedral de Santa Maria, l'Espai Ermengol i la Torre Solsona. Amb aquesta acció, el consistori vol remarcar el seu compromís amb els valors sobre l'ús racional dels recursos energètics. Així, la capital alt-urgellenca va deixar a les fosques durant una hora tres dels seus edificis històrics i turístics més emblemàtics. Des del consistori, els responsables de la mesura han argumentat que «l'Hora del Planeta vol servir per alertar de com l'ús intensiu dels recursos energètics, com és el cas de l'electricitat, provoca l'acceleració del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat».