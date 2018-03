Una marxa lenta talla la carretera N-260 a l'altura de Bellver de Cerdanya

Una marxa lenta formada per desenes de persones talla la carretera N-260 a l'altura de Bellver de Cerdanya des de tres quarts de set de la tarda d'aquest dimecres. Els manifestants, convocats pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de la Cerdanya, porten pancartes en què es pot llegir 'Som Cerdanya, som República' o 'Llibertat presos polítics'. Els convocants protesten per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i per l'empresonament de polítics catalans independentistes. El tall se suma al que hi ha hagut aquest dimecres a la N-240 a Vimbodí i Poblet, així com a les que hi va haver ahir a diversos punts de la xarxa viària catalana, com ara l'AP-7 a Figueres, l'A-2 a Soses o l'N-340 a l'Ampolla, entre d'altres.